17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

Başkan , 'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan 'nın ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE MESAJI

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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