Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem dersleri için internete kavuştu
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenişleri karşılık buldu. İnternet sorunu yaşandığı için derslerinden geri kalan iki küçük kızın sorunu Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir tarafından çözüme kavuşturuldu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nin Alan Mevkiinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin internet ya da televizyon üzerinden devam etmesi nedeniyle bir süredir internet erişiminde sorunlar yaşayan öğrenciler mağdur oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Öğrencilerden akraba olan 6 ve 7. Sınıf öğrencileri Aylin-Sinem Kaplan, sorunlarına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge milletvekillerine videolu çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan da sorunun çözümü için talimat verdi. AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Türk Telekom yetkilileriyle görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı.
ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK
Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu ancak, hırsızlık nedeniyle sık sık hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla mobil baz istasyonu kurularak sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Bölgeye gelen internet erişimi öğrenci ve çevrede yaşayanları sevindirdi. Öğrenciler Sinem ve Aylin, soruna kayıtsız kalmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Muğla Milletvekili Demir'e teşekkür etti. Bölgede internet ve sesli erişim sorunu yaşanan noktalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çalışma başlatılacağı öğrenildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İnşaat işçisinin feci sonu!
- İstanbul'da dehşete düşüren manzara!
- Bayraktar ailesine ‘iftira’ya dava! Hesap verecek
- Baba dehşeti! Hiç acımadan kıydı
- Bilim Kurulu Üyesi: Corona ilacı 'Dexamethasone...'
- Tuz Gölü'nde büyük panik!
- İstanbullular dikkat! 5 gün boyunca sürecek
- Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
- 'Sipariş üzerine' hırsızlık!
- 109 adreste testler başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru: 2020 İŞKUR hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi başvuru şartları
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama