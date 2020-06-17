17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem dersleri için internete kavuştu

Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem dersleri için internete kavuştu

’nın Köyceğiz ilçesinde erişimi sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal medyadan Başkan ’a seslenişleri karşılık buldu. İnternet sorunu yaşandığı için derslerinden geri kalan iki küçük kızın sorunu Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tarafından çözüme kavuşturuldu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ÇÖZÜLDÜ! YÜZLERİ GÜLDÜ

'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nin Alan Mevkiinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin ya da televizyon üzerinden devam etmesi nedeniyle bir süredir internet erişiminde sorunlar yaşayan öğrenciler mağdur oldu.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem dersleri için internete kavuştu BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! AYLİN VE SİNEM DERSLERİ İÇİN İNTERNETE KAVUŞTU

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Öğrencilerden akraba olan 6 ve 7. Sınıf öğrencileri Aylin-Sinem Kaplan, sorunlarına dikkat çekmek için ve bölge milletvekillerine videolu çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan da sorunun çözümü için talimat verdi. M. , yetkilileriyle görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu ancak, hırsızlık nedeniyle sık sık hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla mobil baz istasyonu kurularak sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bölgeye gelen internet erişimi öğrenci ve çevrede yaşayanları sevindirdi. Öğrenciler Sinem ve Aylin, soruna kayıtsız kalmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Muğla Milletvekili Demir'e teşekkür etti. Bölgede internet ve sesli erişim sorunu yaşanan noktalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çalışma başlatılacağı öğrenildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA