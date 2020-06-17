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İSMEK'te kadın çalışanlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli halen İBB'de! Müdafiliğini ODA TV ve FETÖ'cülerin avukatı yaptı

'te çalışan kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan () hakim karşısına çıktı. Şişli’nin halen İBB’de çalışması ve Daire Başkanlığı yapması dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken detay ise Şişli’nin müdafiliğini yapan oldu. Akalın’ın Oda TV’cilerin yanı sıra ’cü zengin iş adamlarının avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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'te çalışan kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan () hakim karşısına çıktı.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, bugün 'na geldi.

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"İBB'DE DAİRE BAŞKANI"
59. 'nde görülen ilk duruşmaya İSMEK'in eski yöneticisi olan 18 şikâyetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katıldı. Meltem Şişli duruşmada suçsuz olduğu ileri sürerek beraatini talep etti. Şişli'nin halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak çalışması dikkat çekti.

MİT şehitlerini deşifre ettiği gerekçesiyle tutuklanan ODA TV yöneticileri Barış Terkoğlu ve ile 'cü iş adamlarının avukatı olduğu belirlenen , müvekkili Şişli'yi yalnız bırakmadı.

"BAŞÖRTÜLERİMİZE VURGU YAPARAK SÖZLER SÖYLEDİ"
Sanık savunmasının ardından şikayetçiler beyanda bulundu. Müşteki Ayşe Akbulut duruşmadaki beyanında, "Ali Koca'ya dönerek 'Şanslısınız evde kadın, iş yerinde kadın' tarzında sözler söyledi. 'Diksiyonunuz çok kötü, siz yönetici değilsiniz' dedi. Ayrıca iddianamede yazılı olduğu şekilde başörtülerimize vurgu yaparak sözler söyledi. Rencide etti, bekarları sordu. Aranızda çok bekarlar varmış, itfaiyeci arkadaşlarla tanıştıralım, bir parti düzenleyelim şeklinde söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Bir başka müşteki Tuğba Boyacıoğlu ise, "Şişli'nin hali tavrı kin doluydu. Başörtüsü ve çanta konusu gündeme geldiğinde ben de kendi çantamı gösterdim. Pahalı ve marka bir çanta olmadığını gösterdim. Sanık beni eliyle göstererek 'senin bunların arasında ne işin olduğunu zaten anlamadım' dedi" dediği belirlendi.

Diğer müştekiler de Meltem Şişli'nin kendilerini rencide ettiğini, kendilerine koktuğunun söylediğini belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Aile Çalışma ve Bakanlığı avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı 21 Ekim 2020 saat 10:00'a erteledi.

Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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