Son dakika: Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli’nin iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberine göre İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli’nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

BEKARLARI HEDEF ALMIŞTI

CHP, İBB'yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli'nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu. Yeni Şafak'a ulaşan ve yapılan toplantıda yer alan kadın yöneticiler CHP'li Şişli'nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi."





SKANDAL SÖZLER

"Toplantı esnasında kaçımızın evli kaçımızın bekar olduğunu sordu. Bekar olan kadınlar el kaldırdı. Şişli toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek, 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar...' cümlesini kurdu." Şişli'nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, "Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır" dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli'nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Şişli'nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, "Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için 'Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur' cümlesini kullandı" şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Erkan Duyar'un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar'ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.