17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ
Başkan , Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

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