Son dakika: Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile görüştü
Başkan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN LİBYA'DA
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan 'Necmettin Öğretmen'i unutmadı
- Bakan Akar kritik toplantıya katıldı
- Türkiye düşmanı Reuters ve Oxford'dan siyasi medya operasyonu!
- Büyükşehir’in ‘Sözcü’süne büyük şok!
- İBB'de 9.500 TL maaşla halen görevde!
- YKS tarihi değişecek mi?
- Hakim-Savcı kararnamesi tamamlandı
- Kafeler yeniden kapanacak mı?
- İBB yöneticilerinden büyük pişkinlik!
- Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ve MİT Başkanı Libya'da
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
- Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları