Son dakika: Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 20.02.2020
Son dakika haberi... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.
Detaylar gelecek..
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