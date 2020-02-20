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Son dakika: Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
MELTEM ŞİŞLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

... İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.

Detaylar gelecek..

Son dakika: İSMEK’te başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli’ye dava açıldı! SON DAKİKA: İSMEK’TE BAŞÖRTÜLÜLERİ AŞAĞILAYAN MELTEM ŞİŞLİ’YE DAVA AÇILDI!
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine utanç verici sözler İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'DEN İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE UTANÇ VERİCİ SÖZLER

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