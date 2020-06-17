17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün "Kuleli yapılanması" mahrem imamın itiraflarıyla deşifre oldu

FETÖ'nün "Kuleli yapılanması" mahrem imamın itiraflarıyla deşifre oldu

'da ’nün içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma yakalanan ve itirafçı olan "mahrem imam"ın ifadeleriyle örgütün Lisesindeki yapılanması deşifre edildi.  FETÖ mensubu yaklaşık 20 kripto asker ile buradaki askerlerden sorumlu 70'e yakın "mahrem abi" ortaya çıkarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
KULELİ ŞOKU! DEŞİFRE OLDULAR

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı "mahrem imam", Lisesindeki örgütün mahrem yapılanmasını itiraflarıyla ortaya çıkardı.

20 KRİPTO ASKER VE 70 MAHREM İMAMIN İSMİNİ VERDİ

FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren "Enes" kod adlı O.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı, örgüt tarafından "asistan" olarak görevlendirildiği Kuleli Askeri Lisesindeki FETÖ mensubu yaklaşık 20 kripto asker ile buradaki askerlerden sorumlu 70'e yakın "mahrem abi"yi deşifre etti.

FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı FETÖ ŞÜPHELİSİ DOLAPTA YAKALANDI

FETÖ'YE DARBE

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, deşifre edilen kripto asker ve mahrem imamların da çoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasıyla FETÖ'ye ağır darbe vurulduğu belirtildi.

MAHREM BİRİMDE GÖREV ALMIŞ

Üniversitede okuduğu 2006-2010 yıllarında, örgüt içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, mezun olduktan sonra da "büyük bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü" ve "küçük bölge imamlığı" gibi görevler aldığını belirten O.Ç, 2013'ten sonra da Kuleli Askeri Lisesindeki örgütün mahrem yapılanmasında görev yapmaya başladığını anlattı.

Yaşam koçları, FETÖ üyelerine 'operasyon terapisi' uyguluyormuş YAŞAM KOÇLARI, FETÖ ÜYELERİNE 'OPERASYON TERAPİSİ' UYGULUYORMUŞ

3 YIL FETÖ İMAMLIĞI YAPTI!

Yapılanmada "müdür" konumundaki "Sedat" kod adlı M.F. tarafından kendisine "asistan" görevinin verildiğini bildiren O.Ç, "M.F. bana, Kuleli okuyan örgüt mensubu öğrencilerinden bazılarının sorumluluğunu yapacağımı ve burada çalışan birkaç rütbeli personelin sorumluluğunu vereceğini söyledi. Bu görevi yaklaşık 3 yıl yürüttüm." ifadelerini kullandı.

"Enes" kod adlı itirafçı, fen bilgisi öğretmeni olduğu için örgütün kolejlerinden birinde işe başlatıldığını beyan etti.

Son dakika: Adana merkezli 3 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu |Video SON DAKİKA: ADANA MERKEZLİ 3 İLDE ŞAFAK VAKTİ FETÖ OPERASYONU |VİDEO

"BU İLLERDEN SORUMLUYDUM"

İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 sonrasında, örgütteki gizlilik ve tedbirlerin üst seviyeye çıktığına dikkati çekerek, "Bu dönemde, , , ve 'dan Kuleli Askeri Lisesini kazanıp gelen örgüt mensubu öğrencilerin asistanlığını yapıyordum. Belirttiğim illerden Kuleli Askeri Lisesine başlayan yaklaşık 15 askeri öğrenci ile askeri öğrencileri ziyarete gelen 5 kadar da 'şehir dışı talebe mesulü'nden sorumlu asistanlık yaptım." beyanında bulundu.

Darbe kalkışmasına kadar geçen sürede "asistanlık" görevinin yanında, Kuleli Askeri Lisesinde 2 askeri personelle ilgilenerek "öğretmenlik" görevi de üstlendiğini belirten O.Ç, şunları kaydetti:

"Sorumluluklarını üstlendiğim askerlerle örgüt içerisinde uygulanan üst düzey tedbir dolayısıyla ortalama ayda bir kez bazen evimde bazen de örgütün kullandığı bir evde görüşme yaparak, kendilerine ders ve sohbetler yaptım. Darbe kalkışmasından hemen birkaç gün sonra, mahrem yapıda 'müdür yardımcısı' görevini yürüten 'Gürsel' kod adlı G.Ş, evime gelerek darbe girişiminin 'cemaat' tarafından yapılmadığını söyledi ancak bu kalkışmayı sözde hizmetin yaptığını, buna TSK imamı olan ve Kemal Batmaz gibi kişilerin önayak olduğunu, bu durumu medyadan takip ettiğimi ifade ederek G.Ş'yi evden kovdum."

FETÖ'nün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasını iyi bilmesi nedeniyle itirafta bulunmaması için baskı gördüğünü iddia eden O.Ç, buna rağmen itirafçı olmaktan pişmanlık duymadığını anlattı.

Mahkemeye FETÖ tehdidinin belgesi ortaya çıktı MAHKEMEYE FETÖ TEHDİDİNİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI
Elazığ’da FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı ELAZIĞ’DA FETÖ ÜYESİ FİRARİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
FETÖ sanığının avukatından mahkemeye şok tehdit: Sizinle tek tek görüşeceğim FETÖ SANIĞININ AVUKATINDAN MAHKEMEYE ŞOK TEHDİT: "SİZİNLE TEK TEK GÖRÜŞECEĞİM"

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA