Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Şanlıurfa Hilvan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.47'de yerin 7.66 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.06.17 11:45:10 40.1152 24.4910 31.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

2020.06.17 11:34:31 39.0817 27.5492 2.2 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)

2020.06.17 11:31:00 39.3445 40.5635 6.3 -.- 2.3 -.- CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL)

2020.06.17 10:40:36 36.5228 28.9783 2.6 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2020.06.17 10:16:33 39.3452 40.6442 5.0 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.17 10:13:47 38.4422 26.6817 3.6 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.06.17 10:00:00 39.3147 40.4893 4.8 -.- 1.8 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL)

2020.06.17 09:55:30 37.8315 29.2023 0.0 -.- 1.7 -.- KOCADERE-(DENIZLI)

2020.06.17 09:05:50 39.3628 40.6313 9.2 -.- 2.1 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)

2020.06.17 08:49:27 39.3427 40.6690 1.9 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.17 08:40:55 39.4162 40.7018 16.3 -.- 2.1 -.- SOBECAYIR-CAT (ERZURUM)

2020.06.17 08:08:14 36.1788 29.2692 7.5 -.- 1.5 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2020.06.17 07:01:32 34.3045 23.7163 30.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.06.17 06:58:10 39.3420 40.7483 3.9 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.17 06:26:32 39.9783 33.4447 5.0 -.- 1.1 -.- SAMANLIK-KALECIK (ANKARA)

2020.06.17 06:25:41 39.3690 40.6735 15.6 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.17 06:24:34 39.3447 40.6832 5.0 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.17 06:14:49 39.3850 40.7662 13.8 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.17 06:07:18 39.3830 40.7433 5.3 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.17 05:09:02 37.0127 28.5507 19.7 -.- 1.5 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

2020.06.17 05:05:52 39.3537 40.6668 10.9 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)