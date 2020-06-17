AK Parti harekete geçti! Hedefte 7 milyon seçmen var...
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal önceki günkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti’nin yeni “Dijital Dönüşüm” stratejisini tanıttı. “Z kuşağı” olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmenin 2023’te ilk kez oy kullanacağı tespitini yapan AK Parti, yeni “Dijital Dönüşüm” stratejisini hazırladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan strateji belgesinde Facebook gibi küresel bilişim devlerinin, "milli egemenlik sınırlarını çiğneyen, geleneksel devlet yapısına meydan okuyan" yeni bir dünya düzeni tasarladığı vurgulandı.
Milliyet'in haberine göre; Belgede, "Z kuşağı olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmen 2023'te ilk kez oy kullanacaktır. Onların içine doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız siber egemenlik, siber vatan ve dijital Türkiye ile olmalıdır. Oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa; bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır" denildi.
'KANUNİ DÜZENLEME ŞART'
Z kuşağına dönük farkındalık çalışması başlattıklarını ve "dezenformasyonla mücadele" ettiklerini bildiren Ünal, "Sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan Dijital Medya Takip Merkezi'nin nasıl çalıştığının da anlatıldığı belgede şunlar kaydedildi: "AK Parti Dijital Medya Takip Merkezi, gündemin terör örgütleri, radikal muhalif gruplarca üretilen yalanlarla yönlendirilmesine karşı harekete geçmektedir. Medya alanlarının tümünde Cumhurbaşkanımız ile ilgili pozitif gündem ve yapılan dezenformasyonlar takip edilmekte ve anlık raporlanmaktadır. Elde edilen çıktılar doğrultusunda medya stratejimiz belirlenmektedir."
SİYASİ PARTİLERDEN APOLİTİK FİGÜRLERE
Strateji belgesine göre Dijital Takip Merkezi, lider takibi, genel merkez yönetimi takibi, siyasi partiler, bakanlıklar, kurumlar ve milletvekilleri takibi, ana akım ve alternatif klasik medya mecraları ile medya mensupları takibi; muhalif, lehte, apolitik figürler ve ünlülerin takibi; açık oturumlar, köşe yazıları ve haber bültenlerinin takibini yapıyor. Ekip, sosyal medyada yer alan ulusal ve uluslararası tüm içerikleri kayda geçiriyor. Daha sonra içerikler tasnif ediliyor; nitelik ve nicelik verileriyle birlikte takım liderlerine iletiliyor. Takım lideri, takip ekibiyle birlikte günlük, haftalık ve aylık rutin ve "acil durum" raporları şeklinde sosyal medya içeriklerini söylem ve yöntem önerileriyle birlikte strateji ekibine iletiyor. Strateji ekibi, raporlar ışığında söylem ve yöntem stratejisi belirliyor. Mayıs 2020'de yapılan TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler sosyal medya analiz raporunun da paylaşıldığı belgede, AK Parti'nin Twitter, Instagram ve Facebook'ta toplam 4 milyon 465 bin 520 etkileşimle birinci sırada olduğu bilgisi yer aldı.
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