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Salim Cebeloğlu kimdir? Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanan Salim Cebeloğlu kimdir?

, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırıldı. Salim Cebeloğlu, 5 ili emniyet müdürlerinin değişmesinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki ? Evli ve 1 çocuk babası olan Salim Cebeloğlu kimdir? Salim Cebeloğlu aslen nereli? ?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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SALİM CEBELOĞLU KİMDİR? SALİM CEBELOĞLU NERELİ?

kimdir? Salim Cebeloğlu'nun yeni görevi, 5 ilin emniyet müdürünün değişmesi ile belli oldu. Salim Cebeloğlu, Doğan İnci'nin Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü oldu. Peki kimdir?

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ SALİM CEBELOĞLU KİMDİR? SALİM CEBELOĞLU NERELİ?

Evli ve 1 çocuk babası olan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elazığ'da dünyaya geldi. 1967 yılında doğan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 1990'da Polis Akademisi'nden mezun oldu. Cebeloğlu ilk olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

1990-1994 yılları arasında Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevine,

1994-1998 yılları arasında Van Emniyet Müdürlüğünde,

1998-2006 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,

2006-2007 yıllarında Giresun Emniyet Müdürlüğünde,

2007-2009 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,

2009-2012 yıllarında Bingöl Emniyet Müdürlüğünde,

2012-2014 yıllarında İstanbul Arnavutköy POMEM'de

2014-2016 yıllarında Van Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş, 2016 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürürken 19.08.2017 tarihli kararname ile Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

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