Zafer Aktaş kimdir? İstanbul Emniyet Müdürülüğüne atanan Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş nerelidir?
Zafer Aktaş, 5 ili emniyet müdürlerinin değişmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan isim oldu. İstanbullular Zafer Aktaş kimdir sorusunun cevabını araştırdı. Peki Zafer Aktaş kimdir? 1964 yılında dünyaya gelen İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş nerelidir?
Zafer Ataş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü Yardımcılığı görevine atanmasının ardından İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü oldu. Bir süredir Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından İstanbullu vantadaşların dikkatini çekti. İnternet dünyasında Zafer Aktaş kimdir sorusunun cevabı arandı. Peki kimdir Zafer Aktaş?
ZAFER AKTAŞ KİMDİR? ZAFER AKTAŞ NERELİDİR?
Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. 1983'de Polis Koleji'nden mezun olan Zafer Aktaş, Polis Akademisi'ni ise 1987 yılında tamamladı.
Zafer Aktaş akademiden mezu olduktan sonra sırayla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Tefitş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.
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