Ömer Faruk Karataş kimdir? Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ömer Faruk Karataş kimdir?
5 ilin emniyet müdürünün değişmesiyle Niğde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu. Niğdeliler tarafından Ömer Faruk Karataş kimdir sorusu soruldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Faruk Karataş kimdir? sorusunun cevabı internet dünyasında araştırıldı. Peki neredeyse 3 yıldır Gümüşhane İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ömer Faruk Karataş kimdir? Ömer Faruk Karataş kaç yaşında? Ömer Faruk Karataş nereli?
Ömer Faruk Karataş kimdir? 2017'nin Ağustos ayında Gümüşhane İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ömer Faruk Karataş'ın yeni görevi belli oldu. 5 ilin emniyet müdürlerinin değişmesiyle Ömer Faruk Karataş'ın da yeni görevi açıklandı.
Salim Cebeloğlu'nun Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmasıyla, Ömer Faruk Karataş da Cebeloğlu'nun yerine Niğde İl Emniyet Müdürü oldu. Peki Ömer Faruk Karataş kimdir? Ömer Faruk Karataş nereli?
NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ ÖMER FARUK KARATAŞ KİMDİR? ÖMER FARUK KARATAŞ NERELİ?
Evli olan Ömer Faruk Karataş'ın 2 de çocuğu var.
Gaziantep'te 1970 yılında dünyaya gelen Ömer Faruk Karataş, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Ömer Faruk Karataş aynı yıl İstanbul ilinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.
Emniyet teşkilatının değişik birimlerinde ve illerinde görev yaptı. En son Şırnak ili Cizre ilçesinde görevli iken 19/08/2017 tarihinde yayınlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Gümüşhane İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
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