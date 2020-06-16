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Doğan İnci kimdir? Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir? Doğan İnci kimdir? Doğan İnci nereli?

Doğan İnci, Zafer Aktaş'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürü oldu. Adanalılar şehirlerine İl Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci'yi araştırdı. ? 1967 yılında dünyaya gelen Doğan İnci'nin aslen nereli olduğu merak edildi. Peki kimdir?

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Giriş Tarihi: 16.06.2020
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DOĞAN İNCİ KİMDİR? DOĞAN İNCİ NERELİ?

? 5 ilin Emniyet Müdürü değişmesiyle Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Zafer Aktaş'ın yerine Adana İl Emniyet Müdürü olarak görevine devam edecek olan Doğan İnci'nin hayatı araştırıldı. Doğan İnci kimdir? ?

ADANA İL EMNİYET DOĞAN İNCİ KİMDİR? DOĞAN İNCİ NERELİ?

Aslen Gümüşhaneli olan Doğan İnci, 6 Ocak 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Evli olan Doğan İnci'nin 3 de çocuğu var.

DOĞAN İNCİ İLKÖĞRETİMİNİ ANKARA'DA TAMAMLADI

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır.

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