Beşiktaş saldırısı ile ilgili flaş gelişme! Hapis cezaları onandı
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Park Arena Stadyumu’na yönelik PKK terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanıklar hakkında verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce aynen onandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberinin detayları...
PKK terör örgütü tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Park Arena Stadyumu'na yönelik hain bir saldırı gerçekleştirilmişti. Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda terör saldırısına ilişkin 27 sanık hakkında dava açılmıştı. Dava geçtiğimiz yıl Mayıs ayında karara bağlanmıştı.
4 SANIĞA 47'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı.
Mahkeme heyeti, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkûm etmişti. Mahkeme, 10 sanığın ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Söz konusu 10 sanık ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme 4 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti. Bu dosyada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme bir firari sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.
BAM, MAHKEMENİN KARARINI AYNEN ONADI
Kararı istinafa taşıyan sanıkların başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi'nce incelendi. Daire, sanıkların itirazlarını esastan reddederek yerel mahkeme olan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını aynen onadı.
Daire kararında, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen beraat hükümlerine yönelik istinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdükleri nedenle yerinde görülmediği kaydedildi. Kararda, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararlarında yukarıda belirtilen eleştiri dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.
İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı belirtildi. Daire, tüm sanıkların itirazlarının esastan reddine hükmetti. (Nazif Karaman/Sabah)
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