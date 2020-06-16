16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'li Giran Özcan'dan büyük skandal: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm!

HDP'li Giran Özcan'dan büyük skandal: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm!

'nin Temsilcisi , skandal açıklamalarda bulundu. 'yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen Özcan, Kürtler'in hakkını savunduğunu ileri sürdü. Teröristleri açıkça savunan Özcan, gizleme ihtiyacı dahi duymazken '''' ifadesini de kullanarak bölücü olduğunu gözler önüne serdi. Bu akılalmaz açıklamalar büyük tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
HDP'Lİ GİRAN ÖZCAN'DAN BÜYÜK SKANDAL: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL, KÜRDİSTAN'I İNKAR FAŞİZM!

Terör örgütü 'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar kararlılıkla sürerken, 'lilerin provokatif söylemleri de arttı. Yurt içinde birçok bölgede provokasyon amaçlı yürüyüş hazırlıkları yapılırken, yurt dışındaki HDP'liler de provokasyonlara destek veriyor. Bunun son örneği HDP'nin Temsilcisi oldu. Özcan, 'in, "PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun?" sorusuna verdiği cevapla kendisinin ve partisinin teröre desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Giran Özcan, PKK'nın terör örgütü olmadığını, politik bir hareket olduğunu iddia etti.

Öte yandan, PKK'yı terör örgütü listesine alan Washington yönetiminin Özcan'a yönelik bir yaptırım yapmaması, ABD'nin ikircikli tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in sosyal medyadan kendisine yönelttiği soruyu cevapladı. PKK'yı siyasi yapılanma olarak tanımlayan Özcan şu ifadeleri kullandı:

"PKK, kırk yıldır Kürtlerin tanınması ve hakları için savaşan siyasi/askeri bir örgüt. Ben onu terörist bir örgüt olarak görmüyorum."

PKK'YA DESTEĞİNİ SAKLAMA İHTİYACI DUYMADI!
Özcan ayrıca, Erim'in sorusuna karşılık verdikten sonra, "Evet gördüğün gibi cevaplıyorum" diyerek PKK'ya olan desteğini açıkça ilan etmekten de geri durmadı.

AKILALMAZ 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI
Özcan ayrıca, tanımının 10 milyon insan için vatan anlamına geldiğini iddia etti ve bunun aksinin faşizm olduğunu öne sürdü.

CHP'den HDP yürüyüşüne destek kararı! HDP'nin 'demokrasi ittifakı' çağrısı ne anlama geliyor? | VİDEO CHP'DEN HDP YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK KARARI! HDP'NİN 'DEMOKRASİ İTTİFAKI' ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİYOR? | VİDEO
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de kaçak ve sigortasız işçi skandalı! Flaş HDP detayı EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İBB'DE KAÇAK VE SİGORTASIZ İŞÇİ SKANDALI! FLAŞ HDP DETAYI
İşte yasakçı Twitter’ın akıl hocaları! HDP ve PKK sevici çıktı İŞTE YASAKÇI TWİTTER’IN AKIL HOCALARI! HDP VE PKK SEVİCİ ÇIKTI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA