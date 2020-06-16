HDP'li Giran Özcan'dan büyük skandal: PKK terör örgütü değil, Kürdistan'ı inkar faşizm!

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar kararlılıkla sürerken, HDP'lilerin provokatif söylemleri de arttı. Yurt içinde birçok bölgede provokasyon amaçlı yürüyüş hazırlıkları yapılırken, yurt dışındaki HDP'liler de sosyal medyadan provokasyonlara destek veriyor. Bunun son örneği HDP'nin ABD Temsilcisi Giran Özcan oldu. Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in, "PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun?" sorusuna verdiği cevapla kendisinin ve partisinin teröre desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Giran Özcan, PKK'nın terör örgütü olmadığını, politik bir hareket olduğunu iddia etti.



Öte yandan, PKK'yı terör örgütü listesine alan Washington yönetiminin Özcan'a yönelik bir yaptırım yapmaması, ABD'nin ikircikli tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Özcan, TRT World Politika Uzmanı Yusuf Erim'in sosyal medyadan kendisine yönelttiği soruyu cevapladı. PKK'yı siyasi yapılanma olarak tanımlayan Özcan şu ifadeleri kullandı:



"PKK, kırk yıldır Kürtlerin tanınması ve hakları için savaşan siyasi/askeri bir örgüt. Ben onu terörist bir örgüt olarak görmüyorum."

PKK'YA DESTEĞİNİ SAKLAMA İHTİYACI DUYMADI!

Özcan ayrıca, Erim'in sorusuna karşılık verdikten sonra, "Evet gördüğün gibi cevaplıyorum" diyerek PKK'ya olan desteğini açıkça ilan etmekten de geri durmadı.



AKILALMAZ 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI

Özcan ayrıca, Kürdistan tanımının 10 milyon insan için vatan anlamına geldiğini iddia etti ve bunun aksinin faşizm olduğunu öne sürdü.