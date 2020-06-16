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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev

Son dakika haberi... Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Atama kararı 'de yayımlandı. İstanbul’un yeni emniyet müdürü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN’A YENİ GÖREV

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a yeni bir görev verildi. Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

'de yer alan atama kararlarına göre, Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

Mustafa Çalışkan kimdir? Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Çalışkan kimdir? Mustafa Çalışkan nereli? MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR? EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR? MUSTAFA ÇALIŞKAN NERELİ?

Zafer Aktaş

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müsürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müsürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.

NAZİF KARAMAN - SABAH

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