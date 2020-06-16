İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul’un yeni emniyet müdürü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a yeni bir görev verildi. Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.
MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR? EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR? MUSTAFA ÇALIŞKAN NERELİ?
Zafer Aktaş
Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.
Kahramanmaraş Emniyet Müsürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.
Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.
Gümüşhane Emniyet Müsürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.
NAZİF KARAMAN - SABAH
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