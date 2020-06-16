Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi...Kocaeli'ye giriş çıkış yasağı ne zaman sona erecek? Kocaeli Valiliği tarafından koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, 13 Haziran'da giriş çıkış yasağının getirildiği açıklanmıştı. Yasağın ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi... Kocaeli'ye giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli giriş çıkış ne zaman başlayacak? Kocaeli Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin 13 Haziran itibarıyla Kocaeli'ye giriş çıkışların yasaklandığı bildirilmişti. Yasağın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
KOCAELİ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI MI?
Kocaeli'ye giriş çıkış yasağı 13 Haziran'da başladı. Yasak 27 Haziran saat 00.00'a kadar sürecek.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.
Bu kapsamda kentte düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?
- Şişli'de organize suç örgütüne darbe
- Bakanlık harekete geçti! 7 ekip görevlendirildi
- O ilimize Tıp Fakültesi müjdesi!
- İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü hakkında flaş detay
- Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Libya’daki milli hamleye kim, neden karşı? A Haber’de değerlendirildi
- Türkiye'den ABD'ye uyarı: Buna izin vermeyiz
- Elmalı barajında korkutan görüntü!
- Ve başladı! Uzun kuyruklar oluştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?
- BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor... 16 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
- Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercih takvimi: İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?
- ais.osym.gov.tr: YKS giriş yerleri sorgulama! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?