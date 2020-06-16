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AFAD'dan Bingöl depremiyle ilgili flaş açıklama: Depremin ardından...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), merkez üssü olan 5.7 büyüklüğündeki sonrasında 4’ü 4’den büyük 233 artçının yaşandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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AFAD'DAN BİNGÖL DEPREMİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir. Deprem, , , , , illerinde hissedilmiş olup Çat ilçesi ve , Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 233 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.

Binden fazla kişiden oluşan ekiple çalışmanın sahada devam ettiği aktarılan açıklamada, Bingöl'de bin 355, Erzurum'da bin 100 çadır kurulumunun yapıldığı, Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu'na ise 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteynerin de sevk edildiği kaydedildi.

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