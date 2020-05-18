Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi. Son depremler listesi ile en son nerede deprem olduğunu inceleyebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika verisine göre depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu ifade edildi. Depremin şiddeti de 4.9 olarak açıklandı. Derinlik bilgisi olarak da 18.7 km bilgisi verildi.

SABAH DA SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.