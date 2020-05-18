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Son dakika: AFAD açıkladı! Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika haberine göre 'dan yapılan açıklamada "Saat: 14:48'de,   açıklarında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi." denildi. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, gibi bölgelerinde hissedildi. ise depremin merkez üssünün olduğunu vurgularken depremin şiddetini de 4.9 olarak duyurdu.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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AFAD AÇIKLADI! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre 'de 4.7 şiddetinde bir meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, gibi bölgelerinde hissedildi. Son depremler listesi ile en son nerede deprem olduğunu inceleyebilirsiniz.

'nin aktardığı son dakika verisine göre depremin merkez üssünün olduğu ifade edildi. Depremin şiddeti de 4.9 olarak açıklandı. Derinlik bilgisi olarak da 18.7 km bilgisi verildi.

SABAH DA SALLANMIŞTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Son dakika: Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler SON DAKİKA: AKDENİZ'DE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER

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