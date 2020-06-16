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Ercüment Ovalı aşı şovuna devam ediyor: İlk kendi üzerimde deneyeceğim

''Koronavirüse karşı aşı bulmak için laboratuvara kapandı, canhıraş bir biçimde çabalıyor'' gibi söylemlerle son zamanlarda göklere çıkarılmak istenen binbir türlü aşı şovuna bir yenisini ekledi. Aşıyı 1 Şubat’ta kendi üzerinde deneyeceğini iddia eden Ovalı’nın bundan önce kendisine koronavirüs enjekte mi edeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde  ilacını kendisininmiş gibi sunan Ovalı’ya sert tepki göstermiş, Ovalı’nın halkın umutlarıyla oynamamasını ifade etmişti. Koca söz konusu ilaç hakkında "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı" ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020
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ERCÜMENT OVALI AŞI ŞOVUNA DEVAM EDİYOR: İLK KENDİ ÜZERİMDE DENEYECEĞİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çeken , reklam yapmaya ve halkın umutlarıyla oynamaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önleyici tedavi bulma çalışmaları yaptığını öne süren Prof. Ercüment Ovalı, aşı için 1 Şubat tarihini verdi. Ovalı, aşıyı ilk kendi üzerinde deneyeceğini de iddia etti.

Habertürk'ün aktardığına göre Ovalı'nın açıklamaları:

"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin 'nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla işbirliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili 'ın düzenlediği son toplantıda onlara "Size yardım edelim" dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var."

KONYA'DAKİLER DE KENDİ ÜZERİNDE DENEYECEK

"Hatta aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var 'de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz."

Ovalı, 1 Şubat tarihini bildirdi:

"Görünen o ki yurtdışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz."

BAKAN KOCA: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNSANLARIN UMUDU İLE OYNANAMAZ

'nın uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Kistik fibrozlu hastaları yani akciğer sorunlu, akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve faydası görülen bir ilaç. Kovid 19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını biliyoruz.

Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19'a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." açıklamasında bulunmuştu.

'Dornaz Alfa' ilacıyla tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama 'DORNAZ ALFA' İLACIYLA TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI! PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN KOVİD-19 ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
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