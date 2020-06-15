Ünlü profesör canlı yayında açıkladı! Marmara depremi uyarısı...
Pazar günü akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova bölgesinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından uzmanlardan son dakika yorumları geliyor. Bir televizyon programına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 7.0 şiddetinde bir deprem olabileceğini ifade ederken Marmara Bölgesi'nde de deprem beklendiğini vurguladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Okan Tüysüz; deprem dalgası hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bingöl'de depremin olduğu bölgenin Doğu ve Kuzey Anadolu faylarının birleşme noktası olduğunu, sık sık depremlerin yaşanmasının normal olduğunu, artçı sarsıntıların yaşandığı Yedisu bölgesinde 7.0 şiddetinde bir depremin beklendiğini bildirdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, ayrıca bölgede hasar alan yapılarda kesinlikle oturulmaması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gece saatlerinde birçok artçı sarsıntı oldu. Deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Elazığ, Muş gibi illerde de deprem hissedildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu.
İŞTE MARMARA DEPREMİ HAKKINDAKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!
Bir televizyon programına katılan katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı: Sığ bir deprem, yüzeyde şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Bölge önemli bir deprem kaynağı. Doğu ve Kuzey Anadolu faylarının birleşme noktası.
İki fayın birleştiği noktada yer alması nedeniyle de sık sık depremler yaşanıyor. Bu bölgede 2001, 2003 ve 2005 depremler oldu. Burada önemli yerlerden bir tanesi Yedisu. Yedisu, Kuzey Anadolu fay üzerinde sismik bir boşluktur. O nedenle de dikkatli olunması gerekiyor.'' dedi.
"İKİ BÖLGEDE DEPREM BEKLENTİMİZ VAR"
Yakın zamanda yaşanan Elazığ depreminin Bingöl depremini tetiklemediğini söyleyen Tüysüz, ''Birbirinden bağımsız iki deprem olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca mesafe olarak da birbirlerinden epeyce uzaklar. Bu fay Bingöl Karlıova'dan başlıyor. Erzincan'a kadar uzanıyor. Erzincan'dan da Niksar'a kadar gidiyor. Kargı'dan Tosya'dan geçerek Bolu'dan Marmara Denizi'ne kadar uzanıyor.
Marmara Denizi deprem beklentisi olan bir yer. 1600 km uzun bir faydır o. Bu fay zonu üzerinde 1939 Erzincan'dan başlayan bir deprem etkinliği var. Kırılmamış fay parçaları var. Bunlardan bir tanesi Bingöl Yedisu'dur. Bugün olan depreme yakın bir koldur. İkincisi Marmara Denizi'dir. Bu iki bölgede deprem beklentimiz vardır.''ifadelerini kullandı.
HASARLI YAPILARA DİKKAT ÇEKTİ
Tüysüz, bölgede 4.7'ye kadar artçı depremler yaşanabileceğine dikkat çekerek, hasarlı yapılarda kesinlikle oturulmaması gerektiğini yetkililerin bu konuda özellikle önlem almaları gerektiğini vurguladı.
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