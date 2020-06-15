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FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı Albay Bahadır Dalgıç'a müebbet hapis

Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, /’den yargılanan ve cezasına çarptırılan Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay hakkındaki kararın onanmasını talep etti.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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FETÖ’CÜ 'SIKIYÖNETİM KOMUTANI'NA MÜEBBET HAPİS
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası eski Kurmay 'ın sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak isminin geçtiği tespit edilmişti. Tutuklandıktan sonra Trabzon'da yargılanan Dalgıç hakkında, Trabzon 2 , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezası vermişti.

YEREL MAHKEME VE BAM'DAN MÜEBBET KARARI
Trabzon'daki ilk derece mahkemenin 14 Aralık 2018 yılında verdiği karara edilen itirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Ceza Dairesi, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı 2019 yılında onayarak dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.
Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tebliğname ile birlikte onanmasını talep ederek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 16. Ceza Dairesi'nde ön incelemesi yapıldıktan sonra tetkik hâkimine iletilecek dosya, müzakere sonrası karara bağlanacak.
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