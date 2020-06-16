Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı

Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

Değerli Ankaralılar,

Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.

Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.

Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim



Bizden uymamız beklenen;

MASKE,

MESAFE,

TEMİZLİK — Vasip Şahin (@vasipsahin) June 15, 2020