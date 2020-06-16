16 Haziran 2020, Salı
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Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı

Son dakika haberi... , kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN VATANDAŞLARA UYARI!

Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

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