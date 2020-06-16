Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi... Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
Değerli Ankaralılar,— Vasip Şahin (@vasipsahin) June 15, 2020
Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.
Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.
Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim
Bizden uymamız beklenen;
MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK
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