‘Muhtacım’ diye dolandırmak istedi! Sahte savcılık evrağı hazırladı
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Ali Akyün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış gibi bir sahte belge yaparak ‘Sosyal yardım’ talebiyle Beyoğlu Belediyesi’ne başvurdu. Belediye tarafından incelenen evrakın savcının yazdığı gerçek bilgilerle oynayarak değiştirdiği ortaya çıktı. Akyün hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
56 yaşındaki Ali Akyün, 2004 yılında İzmir'de bir adamı kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı Urla Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 16 yıllık infaz süresi dolan yaşlı adam, denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildi.
SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEDİ
Akyün, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na başvurarak elinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılmış bir dilekçe götürdü. Dilekçede, Akyün'ün 16 yıllık cezaevi geçmişinde hiç ziyaretçisinin olmadığı, ekonomik durumunun zayıf olduğu bu nedenle kaymakamlıkların yardım sandığı ve ya belediye sosyal yardımlaşma müdürlükleri tarafından yardım alması gerektiği yazıyordu.
Dilekçe ile kaymakamlıktan yardım talebinde bulunan Akyün'ün dilekçesi, belediye başkanlığında görevli avukat Mehmet Doğan ve Enes Akdoğan tarafından incelendi.
YARDIM TALEP EDİLEN EVRAKTAKİ SAVCI VE KATİP GERÇEK...
İki avukat, inceledikleri dilekçe ardından bir gariplik olduğunu fark etti ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'yla iletişime geçti. Başsavcılık, belediyeye sunulan 2019/155 sayılı ve 11 Aralık 2019 tarihli dilekçenin sahte olduğunu, böyle bir belge hazırlanmadığını ve belgede imzası olan katiple birlikte başsavcı vekilinin isimlerinin gerçek olsa da içeriğin gerçek olmadığı belirtildi.
YARGILANACAK
Beyoğlu belediyesi tarafından durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Savcılık, Ali Akyün'ün sunduğu belge içeriğinin kolaylıkla saptanabilecek şekilde sahte olarak hazırlandığı ve dilekçedeki yazı içeriğinde istenen yardım talebinin karşılanması hususunda Cumhuriyet Başsavcılıklarının herhangi bir görev ve yetkisinin bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Hükümlü ali Akyün hakkında, Resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını naracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Dilek YAMAN/SABAH
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