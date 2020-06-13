İstanbul'daki Ayasofya tartışılırken İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor
Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin ardından kılıç hakkı olarak camiye çevrilen daha sonra müze yapılan İstanbul'daki Asasofya için tartışmalar devam ederken, büyük dedesi Orhan Gazi'nin İznik'i fethinin ardından camiye çevirdiği daha sonra uzun zaman müze olarak kullanılan İznik Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluru ile 2011 yılından bu yana cami olarak kullanılıyor. İsimleri de hikayeleri de aynı iki Ayasofya için uygulanan farklı prosedürler kamuoyunda dikkat çekiyor.
İstanbul'un fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülen, 1934'ten beri müze statüsünde olan Ayasofya'yla ilgili tartışmalar sürüyor. Son kararı Danıştay'ın vereceği tarihi yapının ibadete açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, Orhan Gazi'nin 1331 yılında Bursa'nın İznik ilçesini fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürdüğü, 2007 yılında müze olup Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'olur'u ile 2011 yılında camiye çevrilen İznik Ayasofya'da 9 yıldır Müslümanlar namaz kılıyor.
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