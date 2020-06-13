13 Haziran 2020, Cumartesi
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İstanbul'daki Ayasofya tartışılırken İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor

Fatih Sultan Mehmed'in 'u fethinin ardından kılıç hakkı olarak camiye çevrilen daha sonra müze yapılan İstanbul'daki Asasofya için tartışmalar devam ederken, büyük dedesi 'nin İznik'i fethinin ardından camiye çevirdiği daha sonra uzun zaman müze olarak kullanılan İznik , 'nın talebi, 'nün oluru ile 2011 yılından bu yana cami olarak kullanılıyor. İsimleri de hikayeleri de aynı iki Ayasofya için uygulanan farklı prosedürler kamuoyunda dikkat çekiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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AYASOFYA'LAR AYNI UYGULAMALAR FARKLI

'un fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülen, 1934'ten beri müze statüsünde olan 'yla ilgili tartışmalar sürüyor. Son kararı Danıştay'ın vereceği tarihi yapının ibadete açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, 'nin 1331 yılında 'nın İznik ilçesini fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürdüğü, 2007 yılında müze olup 'nın talebi üzerine 'nün 'olur'u ile 2011 yılında camiye çevrilen 'da 9 yıldır Müslümanlar namaz kılıyor.

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