14 Haziran 2020, Pazar
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Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı

'da eski Eş Genel Başkanı ve eşi 'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020
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O PAYLAŞIMLARALA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile hesaplarında ve eşi aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kimliği tespit edildiği bildirilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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