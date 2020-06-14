Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını verdiğimiz Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin tamamlanan ilk etabını inceledi. Bakan Koca Twiiter hesabından, "Hasta kabulüne başlayan ilk etap, 81'i yoğun bakım olmak üzere 790 yataklı. 27 ameliyathanemiz faal durumda." paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin tamamlanan ik etabını ziyaret ettiğini duyurdu.
27 AMELİYATHANE FAAL DURUMDA
Tamamlanan bölümde inceleme yapıldığını belirten Bakan Koca, "Yeni haberlerimiz olacak" ifadeleriyle vatandaşlara müjdeli haberlerin geleceğini duyurdu.
Bakan Koca, "Ziyaretlerimizin üçüncüsünde hocamız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını verdiğimiz Okmeydanı Şehir Hastanesinin tamamlanan ilk etabını inceledik. Hasta kabulüne başlayan ilk etap, 81'i yoğun bakım olmak üzere 790 yataklı. 27 ameliyathanemiz faal durumda. Yeni haberlerimiz yakın." ifadelerine yer verdi.
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