14 Haziran 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi müjdesi

, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını verdiğimiz 'nin tamamlanan ilk etabını inceledi. Bakan Koca Twiiter hesabından, "Hasta kabulüne başlayan ilk etap, 81'i yoğun bakım olmak üzere 790 yataklı. 27 ameliyathanemiz faal durumda." paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020
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BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ

, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin tamamlanan ik etabını ziyaret ettiğini duyurdu.

27 AMELİYATHANE FAAL DURUMDA

Tamamlanan bölümde inceleme yapıldığını belirten Bakan Koca, "Yeni haberlerimiz olacak" ifadeleriyle vatandaşlara müjdeli haberlerin geleceğini duyurdu.

Bakan Koca, "Ziyaretlerimizin üçüncüsünde hocamız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını verdiğimiz Okmeydanı Şehir Hastanesinin tamamlanan ilk etabını inceledik. Hasta kabulüne başlayan ilk etap, 81'i yoğun bakım olmak üzere 790 yataklı. 27 ameliyathanemiz faal durumda. Yeni haberlerimiz yakın." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nden paylaşım yaptı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ’NDEN PAYLAŞIM YAPTI
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