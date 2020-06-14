Yaşar Akkuş bu kez rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı
Daha önce "PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Iğdır Belediyesi eski Başkanı Yaşar Akkuş ve 4 kişi, Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK'YA ÜYE OLMAKTAN DA TUTUKLANMIŞTI
"PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan daha önce tutuklanan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Iğdır Belediyesinde yapılan denetimlerde birçok satın alma işleminde rüşvet alındığı ve çeşitli yolsuzluklar yapıldığı belirlenmiş, rüşvet ve yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da bu suç zinciri içinde yer aldığı, mayıs ayında Iğdır Belediyesine düzenlenen operasyonda bir kasa içinde bulunan kayıt dışı 300 bin liranın da bu grup tarafından rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiği tespit edilmişti.
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