13 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 13 Haziran Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirirken, 985 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

BAKAN KOCA UYARDI
, verilere ilişkin, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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