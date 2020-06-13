Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 13 Haziran Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirirken, 985 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" değerlendirmesinde bulundu.
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020
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