14 Haziran 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nden paylaşım yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Twitter hesabından güncel paylaşımda bulunan , "Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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BAKAN KOCA O HASTANEDEN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin bir kare fotoğrafa da yer verdi.

"PAYLAŞTIĞIM FOTOĞRAF GÜNCELDİR"

daha sonra bir kare daha paylaşarak "Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. 'nde çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

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