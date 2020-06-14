14 Haziran 2020, Pazar
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Türkiye İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi

Gençlik ve ile Afet ve , 'deki 137 çocuğa bisiklet gönderdi. Türkiye, Damla Projesi Gönüllülerinin desteğiyle yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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TÜRKİYE İDLİB'DEKİ YETİM ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Afet ve () ile Gençlik ve iş birliğinde 'nin kentinde bulunan Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesindeki 137 çocuk, hediye edilen bisikletlerle sevindirildi.

"AFAD, iş birliğinde, Damla Projesi Gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki yetimhanesinde bulunan 137 çocuğu bisikletlerle sevindirdik." notuyla paylaşılan videoda, yetim çocuklar için pedal çeviren gönüllülerin hikayesine yer verildi.

Videodaki bilgilere göre, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Ankara'dan bisikletleriyle yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, 6 Haziran'da Hatay'a ulaştı.

Takım, İdlib'deki Türk Kızılay Al Raddiya yetimhanesindeki 137 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet armağan etti. Farklı yaş gruplarından çocuklar hediyelerini sevinçle karşıladı.

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