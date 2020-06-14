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Elazığ'da FETÖ'den aranan kadın doktora şok! Saklandığı gizli odada yakalandı

'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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FETÖ'DEN ARANAN KADIN DOKTOR GİZLİ ODADA YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, / üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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