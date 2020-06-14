'CHPnet' üzerinden sistemli linç talimatı!

Bir süre önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülerini çekerek saldıran CHP bir skandala daha imza attı. CHP'nin resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı 'CHPnet' adlı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden linç talimatı verildiği ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'nın, Altun'a karşı sistematik saldırı planını sistem üzerinden partililerle paylaştığı belirlendi.

SKANDAL İFADELER

Avcı'nın "Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısından önem teşkil etmektedir" notuyla paylaştığı duyuruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesi kullanılıyor. Skandal duyuruda, "Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin Altun, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir. Eşinin diktatörün ailesi ile yakın ilişkileri ve vakıflardaki yöneticilik pozisyonları ve geçmişte yapmış olduğumuz girişimler işimizi kolaylaştıracaktır. Fahrettin' e zarar vermek direkt diktatöre zarar vermek demektir. Bunun için sosyal medya en büyük destekçimiz olacaktır. Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır" deniliyor.

BÜYÜK TEPKİ

CHP'nin sosyal medya üzerinden sistematik saldırı ve itibar suikastı planı, büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "AK Parti'nin sitesinde bir CHP'liye linç talimatı verildiği duyuru ortaya çıksaydı Türkiye ayağa kalkardı, ama CHP olunca kimse görmüyor", "Bunun adı ahlaksızlık, terbiyesizlik, seviyesizlik, ne dersek diyelim az kalır" şeklinde tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, Twitter'ın kapattığı 7 bin hesap üzerinden ortaya attığı algıya da dikkat çekerek "CHPnet adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usulü itibar suikasti yapanlar kurdukları linç mekanizmaları ile her türlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter'ın ilgi alanına girmiyor. Raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor" dedi.

ARKASINDAKİ AKTÖR ORTAYA ÇIKTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'ye ait bu platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır. Bu kişi ve kişilerin siyasi hasımlığın da ötesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yakın çalışma arkadaşlarına yönelik, gözlerini kin ve nefret bürümüş halde sadece zarar vermek kastıyla hareket ettikleri bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu kin ve nefretin bir sonraki adımı müvekkil ve ailesine yönelecek bedeni ve cismani zarar girişimi olacaktır. Bir süre önce müvekkillerin İstanbul'daki ikametgahları etrafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP İstanbul İl yönetimi ve milletvekillleri tarafından yürütülen kumpas girişiminin ve tecavüzün arkasındaki kirli ve kinli yüz kendini bir kez daha göstermiştir" dedi. SABAH