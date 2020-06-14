Selahattin Demirtaş'tan "CHP itirafı"
Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş, CHP ile olan gizli ittifakı gözler önüne serdi. Selahatttin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in CHP'nin seçimlerde HDP ile iş birliği yaptığı iddialarına Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla son noktayı koydu.
2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu olan PKK'nın uzantısı HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş paylaşımlarında, "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır." dedi.
'MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI DEĞİLİZ
İşte o paylaşımlar;
Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.
Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, 'millet ittifakı'nın bir parçası değildir.
HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır."
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