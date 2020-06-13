13 Haziran 2020, Cumartesi
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İletişim Başkanı Altun, CHP'nin itibar suikastı girişimine Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasıyla cevap verdi

İletişim Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımla, 'nin kendisine yönelik itibar suikastına yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını paylaşan Altun, ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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CHP'NİN İTİBAR SUİKASTI GİRİŞİMİNE İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN CEVAP

İletişim Başkanı , 'nin kendisine yönelik saldırısına Twitter'dan cevap verdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.''

İletişim Başkanı Altun paylaşımına, Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını da ekledi. İşte o video:

NE OLMUŞTU?

Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülerini çekerek saldıran CHP bir skandala daha imza attı. CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal talimatlar verildiği ortaya çıktı.

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'nın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a karşı sistematik saldırı planını gönderdiği duyuruyu sadece grup liderleri ile sınırlı bir şekilde paylaşılmasını özellikle istemesi dikkat çekti.

Sosyal medyanın en büyük destekçileri olacağını söyleyen CHP'li danışman Avcı, CHP örgütlerinin ve vekillerin gerekli çalışmaları yaptığının altını çiziyor.

İŞTE O SKANDAL TALİMAT
İşte Genel Merkez Danışmanı Mücahit Avcı'nın CHP resmi sayfasında yer alan iletişim portalında paylaştığı o skandal sözler:

"GEÇMİŞTE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GİRİŞİMLER İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAKTIR"
"Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin ALTUN, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir. Fahrettin diktatörün yanındaki en zayıf halka son günlerde çok göz önünde, kendi içlerinde de sevilmiyor. Eşinin diktatörün ailesi ile yakın ilişkileri ve vakıflardaki yöneticilik pozisyonları ve geçmişte yapmış olduğumuz girişimler işimizi kolaylaştıracaktır. Fahrettin' e zarar vermek direk diktatöre zarar vermek demektir.

Fahrettin'in diğerleri gibi geçmişi, ekibi ve kendisini savunacak bir potansiyeli yok. Diğerleri tarafından da hiç sevilmiyor, biraz zor duruma düşerse kendi içlerinde de Fahrettin'i bitirirler. Havuz medyasından da destek alamıyor. Bizim için Fahrettin'in gitmesi ve zarar görmesi demek diktatörü çok zora düşürmek kendi adamını harcatmak ve iktidara yürüyüşü hızlandırmak demektir. Bunun için sosyal medya en büyük destekçimiz olacaktır. Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Biraz daha gündeme çıkardık mı diktatör çok kısa sürede günümüzün Goebbles' ini bitirecektir.

"BU PAYLAŞIM SADECE GRUP LİDERLERİ İLE SINIRLI KALMALI"
Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısında önem teşkil etmektedir. Sizlerden ilgili hesapları takip ederek, destek olmanızı bekliyoruz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir."

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sansür operasyonuna sert tepki SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TWİTTER'IN SANSÜR OPERASYONUNA SERT TEPKİ
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