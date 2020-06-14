14 Haziran 2020, Pazar
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanı 'in, 14-15 Haziran'da 'yi ziyaret edeceği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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ÖNEMLİ ZİYARET! TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bakanı Muhammed , bugün 'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamadan, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in 'a geleceğini bildirdi.

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