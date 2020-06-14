İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamadan, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.
Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.
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