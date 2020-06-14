İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamadan, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.