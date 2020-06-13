İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef gösterip itibar suikastına girişmişlerdi! Altun ailesinden CHP'li Avcı'ya dava
CHP'nin parti içi sistemi olan CHPnet'te İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal talimatlar verildiği ortaya çıkmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun, CHP üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın, CHP'nin iç iletişim portalı CHPNet'te yaptığı beyanlar üzerine dava açma kararı aldı.
Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun adına avukatları Sezgin Tunç tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
12 Haziran 2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın CHP'nin iç iletişim portali CHPNet platformunda yaptığı iddia edilen beyanların alenileşmesi üzerine müvekkiller Sn. Fahrettin Altun ve Sn. Fatmanur Altun adına yapmış olduğumuz açıklama aşağıdadır:
"ERDOĞAN'A ZARAR VERME KASTIYLA..."
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan CHP'nin iç iletişim portalı CHPNet platformunda Sayın Cumhurbaşkanımız için "diktatör" hakaretinde bulunulduktan sonra kendisine doğrudan zarar verme kastıyla müvekkil Fahrettin Altun'a kolayca zarar verilebileceği, bu suretle gerçek amaçları olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verilmesi hedefi izhar edilmiş olup bu beyanları içeren görüntü yazılı ve görsel medyada yayınlanmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bu platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır.
"GÖZLERİNİ KİN BÜRÜMÜŞ"
Bu kişi ve kişilerin siyasi hasımlığın da ötesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yakın çalışma arkadaşlarına yönelik, gözlerini kin ve nefret bürümüş halde sadece zarar vermek kastıyla hareket ettikleri bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu kin ve nefretin bir sonraki adımı müvekkil ve ailesine yönelecek bedeni ve cismani zarar girişimi olacaktır. Bir süre önce müvekkillerin İstanbul'daki ikametgahları etrafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP İstanbul İl yönetimi ve milletvekilleri tarafından yürütülen kumpas girişiminin ve tecavüzün arkasındaki kirli ve kinli yüz kendini bir kez daha göstermiştir.
"HUKUKİ YOLLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK"
Bu menfur amaçları doğrultusunda hiçbir insani, ahlaki ve hukuki sınır tanımadan kişinin mahremiyetinden konut dokunulmazlığına kadar her değeri ezip çiğneyen bu azgın zihniyete karşı daha önce de yaptığımız gibi, iddiaların gerçekliği ve sorumluların tespiti için müvekkiller adına tüm hukuki yollar sonuna kadar kullanılacak ve neticeleri adım adım takip edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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