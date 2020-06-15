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Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Başkan , 'deki depremde yaralananları ziyaret eden ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu 'nun ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, DEPREMDE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, depremde şehit düşen güvenlik korucusu 'nun amcası ile görüşerek başsağlığı diledi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN, DEPREMDE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Pullu da Erdoğan'a teşekkür etti.

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