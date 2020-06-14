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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , 'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN, BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Altun, 'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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