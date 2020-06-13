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Haberler Galeri Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

Son dakika... Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından düğün yapmaya hazırlanan çiftler, düğün ile ilgili genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 15:13
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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları 16 Mart itibarıyla faaliyetleridi durdurmmuştu. 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak düğün salonları ile ilgili şartların neler olacağı heyecanla bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından düğün genelgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

DÜĞÜN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarında uygulanacak kurallar, yayımlanacak genelge ile belli olacak. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

'NİKAH MERASİMLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER' KONULU GENELGE

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

Genelgede alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 09 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtildi.

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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

Bu kapsamda, nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alındığı ifade edilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: