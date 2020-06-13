Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?

Son dakika... Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Bu gelişmelerin ardından düğün yapmaya hazırlanan çiftler, düğün ile ilgili genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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