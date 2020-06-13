Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf’ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Eruh Ciraf'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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