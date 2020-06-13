Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından vefatının 33.yılı münasebetiyle Cemil Meriç mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.
Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa
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