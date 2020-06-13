13 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan , Twitter hesabından vefatının 33.yılı münasebetiyle mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEMİL MERİÇ PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir 'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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