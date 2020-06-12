Sınav usulsüzlüğüyle TSK’ya sızan FETÖ'cü 51 şüphelinin serbest kalmasına İzmir Başsavcılığından itiraz

İzmir merkezli 22 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 181'i muvazzaf 191 şüpheliye geçtiğimiz günlerde operasyon yapıldı. FETÖ'nün 2005, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlarla hava kuvvetlerine aday numaraları üzerinden şifreleme yöntemiyle sızdığı ortaya çıktı. 191 şüpheliden 154'ünün kodlama bilgisine sahip olması dışında, ankesörlü telefon hat irtibatlarına da rastlandı. Gözaltına alınıp İzmir TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 91'inin sorgusu tamamlandı. İzmir Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından sorgulanan 91 şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmalarını talebiyle, İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Savcılık tarafından tutuklanması talep edilen şüpheli sayısının çok olması nedeniyle, şüphelilerin hakimlik sorgusu çeşitli İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından yapıldı. 91 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri'ndeki sorgusu tamamlandı. 51 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri verdiği adli kontrol kararlarına herhangi bir gerekçe göstermemesi dikkat çekerken, savcılık 51 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU YOK SAYILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri, şüphelilerin 2005,2011, 2012 yıllarındaki mülakatlara katılarak, örgüt tarafından tasarlanan formülle avantajlı bir şekilde TSK'ya sızdırıldığı tespitini yok sayarak tartışmalı bir karara imza attı. KOM Daire Başkanlığı'nın ODTÜ'lü uzman bilirkişiler tarafından incelettiği aday numaraları üzerinde uygulanan şifreleme yönteminin tesadüf olma olasılığının üst üste 10 yıl milli piyangoda büyük ikramiye çıkma ihtimalinden düşük olduğu tespiti görmezden gelindi.

SAVCILIK İTİRAZINDA DELİLLERİ SIRALADI

Savcılık, mahkemeye gönderdiği itiraz yazısında, bu şekilde mülakatlarda avantaj sağladığı anlaşılan bin 79 kişiden 437'sinin önceden FETÖ'den işlem gördüğünü, 639'unun ise örgütün TSK'daki kriptolarının haberleştiği sistem olan ankesörlü telefon irtibatlarının olduğunu vurguladı.

"GEREKÇESİZ SERBEST BIRAKILMALARI USUL VE YASAYA AYKIRI"

Savcılık itiraz yazısında, "Genel tablo içerisinde aday numaraları üzerinde avantaj sağlayacak şekilde şifre uygulanan şahıslar terör örgütüyle organik bağları bulunduğunun açıkça anlaşılmasına rağmen tespitlere ilişkin herhangi bir karşı gerekçe gösterilmeksizin tutuklama taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır' ifadeleri yer aldı.

ANKESÖR'Ü DE İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

Öte yandan FETÖ'den iki yıl önce ihraç edilmiş bir asker olan ve şu anda avukatlık yapan Levent Mazılıgüney'in paylaşımları da, çeşitli sulh ceza hakimliklerinin serbest bırakma kararları arasında paralellik gösteriyor. Soruşturma birimleri buradaki amacın söz konusu sınavlarda ilk kez tespit edilen kodlama gerçeğini yok saymak ve tıpı ankesörlü telefon soruşturmalarının ilk başladığı günlerdeki gibi yeni ve birçok örgüt mensubunu ortaya çıkarması beklenen delillerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı değerlendirmesinde bulunuyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)