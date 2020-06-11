11 Haziran 2020, Perşembe
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FETÖ operasyonunda yakalananlar adliyede!

Son dakika haberine göre; merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANANLAR ADLİYEDE!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli 16 ilde 8 Haziran'da /'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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