12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK’nın bir hain planı daha bozuldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK’nın bir hain planı daha bozuldu

Son dakika haberi... () "Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü ’nın bir hain planı daha bozuldu. ’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet , timlerimizce imha edildi." bilgisini paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
MSB: PKK’NIN BİR HAİN PLANI DAHA BOZULDU

, Hakkari 'da RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcının () imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların kararlı operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü 'nın bir hain planının daha bozulduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 EYP, Mayın ve El Yapımı Tespit İmha Timlerimizce () imha edildi."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA