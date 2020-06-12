Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK’nın bir hain planı daha bozuldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi." bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların kararlı operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planının daha bozulduğu belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimizce (METİ) imha edildi."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Bakan Varank müjdeyi duyurdu: Çok önemli bir ilacı ürettik
- 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi?
- Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt!
- Raporlar yok sayıldı! Mahkemeden şoke eden karar
- Gaziantep’te şok operasyon! 22 gözaltı
- Samsun'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar
- İstanbul polisinin korona savaşı!
- Corona virüs sona mı eriyor? Aşı için iyi haber...
- Türkiye'den kritik Libya hamlesi! Düşmanları çıldırtacak adım...
- LGS giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?
- İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 5 gün boyunca etkili olacak! 11 Haziran İstanbul hava durumu