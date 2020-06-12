13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
ŞIRNAK'TA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

8 PKK'lı terörist ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi 8 PKK'LI TERÖRİST ANİ HAVA HAREKÂTLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ OPERASYONDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: ŞIRNAK VE ELAZIĞ'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA