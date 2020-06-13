CHP bir kez daha İletişim Başkanı Altun'u hedef aldı! Organize saldırı talimatı verdiler
CHP bir kez daha İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. Daha önce Altun'un ikametgahının fotoğraflarını çekerek çeşitli iftiralarla hedef gösteren CHP, bu defa CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesini adeta hedef göstererek skandal talimatlar verdi. Sistematik saldırı planının yer aldığı talimatta, "Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin ALTUN, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir... Fahrettin' e zarar vermek direk diktatöre zarar vermek demektir." ifadelerine yer veriliyor. CHPnet'te dikkat çeken bir başka ifade ise şöyle: Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısında önem teşkil etmektedir. Sizlerden ilgili hesapları takip ederek, destek olmanızı bekliyoruz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir."
CHP'nin sistematik saldırılarının sırrı çözülüyor. Partinin resmi iç iletşim sisteminden yapılan "planlı saldırı"ların detayları ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'nın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a karşı sistematik saldırı planını gönderdiği duyuruyu sadece grup liderleri ile sınırlı bir şekilde paylaşılmasını özellikle istemesi dikkat çekti.
Sosyal medyanın en büyük destekçileri olacağını söyleyen CHP'li danışman Avcı, CHP örgütlerinin ve vekillerin gerekli çalışmaları yaptığının altını çiziyor.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ:
Konuyu sosyal medyada eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın kapattığı 7 bin hesap üzerinden ortaya attığı algıya da dikkat çekerek "Gerçek kişiler olarak sosyal ağlarda bulunan teşkilat mensuplarımız ve kamuya açık Dijital Medya Merkezi'miz bunun en güzel ispatıdır. Çalışmalarını şeffaf yürüten merkezimizin herkese kapıları sonuna kadar açıktır. CHPnet'adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usulü itibar suikasti yapanlar kurdukları linç mekanizmaları ile her türlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter'ın ilgi alanına girmiyor.Raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor" eleştirisini yöneltti.
İşte Genel Merkez Danışmanı Mücahit Avcı'nın CHP resmi sayfasında yer alan iletişim portalında paylaştığı o skandal sözler:
"SİZLERDEN İLGİLİ HESAPLARI TAKİP EDEREK, DESTEK OLMANIZI BEKLİYORUZ. KATKILARINIZ PARTİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR"
"Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin ALTUN, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir. Fahrettin diktatörün yanındaki en zayıf halka son günlerde çok göz önünde, kendi içlerinde de sevilmiyor. Eşinin diktatörün ailesi ile yakın ilişkileri ve vakıflardaki yöneticilik pozisyonları ve geçmişte yapmış olduğumuz girişimler işimizi kolaylaştıracaktır. Fahrettin' e zarar vermek direk diktatöre zarar vermek demektir.
Fahrettin'in diğerleri gibi geçmişi, ekibi ve kendisini savunacak bir potansiyeli yok. Diğerleri tarafından da hiç sevilmiyor, biraz zor duruma düşerse kendi içlerinde de Fahrettin'i bitirirler. Havuz medyasından da destek alamıyor. Bizim için Fahrettin'in gitmesi ve zarar görmesi demek diktatörü çok zora düşürmek kendi adamını harcatmak ve iktidara yürüyüşü hızlandırmak demektir. Bunun için sosyal medya en büyük destekçimiz olacaktır. Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Biraz daha gündeme çıkardık mı diktatör çok kısa sürede günümüzün Goebbles' ini bitirecektir.
BU PAYLAŞIM SADECE GRUP LİDERLERİ İLE SINIRLI KALMALI
Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısında önem teşkil etmektedir. Sizlerden ilgili hesapları takip ederek, destek olmanızı bekliyoruz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir."
CHPNET, WWW.CHP.ORG.TR RESMİ İNTERNET SAYFASINDA YER ALAN BİLGİLERE GÖRE ŞU AMAÇLA KURULMUŞ;
"CHPnet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün web uygulamalarına tek bir kullanıcı adı ve tek bir şifre ile ulaşabileceğiniz, profil bilgilerinizi düzenleyebileceğiniz, parti üyeliğine başvurabileceğiniz, kredi kartı ve mobil aidat ödemesi yapabileceğiniz, CHP ile ilgili duyurulara ve etkinliklere ulaşabileceğiniz geniş kapsamlı bir kullanıcı portalıdır."
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