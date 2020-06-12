12 Haziran 2020, Cuma
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FETÖ'ye ağır darbe! Mahrem yapılanma soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 22'si tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfelerdeki ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek 9 Haziran'da İstanbul merkezli 33 ilde operasyon başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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FETÖ'YE AĞIR DARBE! 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21'i muvazzaf, 93'ü meslekten ihraç, emekli ve eski askeri öğrenci olan 114 şüpheliden 84'ü gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeleri üzerine soruşturma savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, 'na sevk edildi.

nöbetçi sulh hakimliğince sorgulanan 27 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 15'i şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 30 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 43'ünün adli işlemleri geçen günlerde tamamlanmış, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 33 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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