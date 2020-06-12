FETÖ'ye ağır darbe! Mahrem yapılanma soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 22'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfelerdeki ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek 9 Haziran'da İstanbul merkezli 33 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21'i muvazzaf, 93'ü meslekten ihraç, emekli ve eski askeri öğrenci olan 114 şüpheliden 84'ü gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeleri üzerine soruşturma savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul nöbetçi sulh hakimliğince sorgulanan 27 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 30 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 43'ünün adli işlemleri geçen günlerde tamamlanmış, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 33 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Maçka Parkı’ndaki maganda tutuklandı
- İdlib'de yaralanan Mehmetçik şehit oldu
- İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi
- Vaka sayısı günler sonra binin üzerinde
- Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
- Diyarbakır merkezli iki ilde PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama
- Bakan Akar'dan kritik Libya görüşmesi
- İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili flaş açıklama
- Vatandaşla röportaj yapan İmamoğlu'nun ekibine şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri