09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın ve 'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
ŞIRNAK VE ELAZIĞ'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 'ın ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi | VİDEO ŞIRNAK VE ELAZIĞ'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA