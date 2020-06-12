12 Haziran 2020, Cuma
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İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi

Son dakika haberine göre, radikal sol örgüt Antifa Hareketinin 'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PAYLAŞTI! HARİTADAKİ YERİ İLK DEFA GÖSTERİLDİ

/ terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA ile ilgili örgütün 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 'nin kuzeyindeki yapılanmasını gösteren bir harita paylaştı.

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